Navalista César Nicola convocado pela European Judo Union

Realiza-se este fim de semana, em Espanha, o ‘Cadet European Judo Cup’, organizado pela European Judo Union. César Nicola, do Clube naval do Funchal, foi convocado para o evento, a fim de iniciar um ciclo de avaliação, com a pretensão de ascender à categoria de árbitro internacional continental.

César Nicola é treinador do Clube Naval do Funchal, vice-presidente da Associação de Judo da RAM, presidente da Comissão Associativa de Graduações, membro da Comissão Nacional de Graduações, árbitro elite de competição, árbitro internacional de katas e é o Mestre de judo mais graduado da Madeira (6ºDan-cinto vermelho e branco).

Do seu currículo constam inúmeras medalhas nacionais e internacionais de competição e de katas,