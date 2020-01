Nacional volta a vencer e a liderar na LigaPro

O Clube Desportivo Nacional voltou às vitórias e à liderança da LigaPro (segunda liga de futebol) ao vencer em casa do Clube Desportivo de Chaves por 2-0, em jogo de abertura da 18.ª jornada, o equivalente à primeira jornada da segunda volta

Com golos de Kenji Gorré, já nos descontos da primeira parte (45+1’), a equipa madeirense viria a ampliar a vantagem com um autogolo de Hugo Basto (64’) no Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Com esta vitória, os comandados de Luís Freire puseram fim a uma série de três jogos sem vencer (dois empates e uma derrota), período no qual, ainda assim, se mantiveram na posição de subir à I Liga.

Aliás, neste momento a equipa funchalense lidera a classificação com 36 pontos, mais dois que o SC Farense, que ainda esta tarde desloca-se à casa do Casa Pia, último classificado.

Refira-se que o final do jogo foi, no mínimo, conturbado, com expulsões para ambas as equipas (dois jogadores do Nacional e pelo menos um do Chaves), com tentativas de agressão à equipa de arbitragem liderada por Gustavo Correia. A situação tensa obrigou mesmo à intervenção da PSP para retirar os elementos perturbadores do campo.