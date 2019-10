Nacional goleia FC Porto B e isola-se no comando da II Liga

O CD Nacional bateu hoje o FC Porto por 4-1 no Estádio da Madeira, no Funchal, isolando-se na liderança da II Liga de Futebol, ainda que com mais um jogo do que o Sporting da Covilhã.

A equipa madeirense adiantou-se no marcador logo no início do encontro, por Bryan Róchez que aos dois minutos de jogo inaugurou o marcador. O FC Porto ainda igualou a partida por Vítor Ferreira, aos 15 minutos, mas a eficácia dos nacionalistas voltaria a dar frutos por João Pedro Gomes Camacho aos 44 minutos.

Na segunda parte o Nacional aumentou a vantagem com um ‘bis’ de Brayan Riascos aos 88 e 91 minutos de jogo.