O CD Nacional foi esta tarde eliminado da Taça da Liga ao perder em casa, diante do Desportivo de Chaves, na marcação das grandes penalidades, e depois do empate a duas bolas no tempo regulamentar, Platiny aos 11 minutos e André Luis fizeram os golos dos flavienses, enquanto os alvingros empataram com Bryan Rochez a bisar ao m inuto 60 e 78. Já na ‘lotaria’ das grandes penalidades o Desportivo de Chaves carimbou o passarpote para a terceira fase da Taça da Liga com um resultado de 3-4.