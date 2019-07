Morreu Vasco Rodrigues, velha glória do Marítimo

Faleceu, hoje, no Funchal, Vasco Rodrigues, uma referência do CS Marítimo das décadas de 1960 e 1970. O clube emitiu um comunicado em que endereça condolências à família e recorda o percurso do jogador:

“O Club Sport Marítimo está de luto pelo desaparecimento de Vasco Rodrigues, um dos jogadores mais importantes de toda a história verde-rubra, falecido esta segunda-feira de manhã, no Funchal.

O Vasquinho do Marítimo, como era carinhosamente tratado, vestiu a camisola do seu clube do coração entre Dezembro de 1961 e Junho de 1976, período ao longo do qual somou 404 jogos e celebrou 180 golos.

Vasco Rodrigues alinhava preferencialmente como avançado, e, mais tarde, na posição de lateral direito, tendo sido da sua autoria o primeiro golo do Marítimo nos Campeonatos Nacionais, frente à União de Leiria.

Partiu esta manhã, mas deixou um legado inesquecível de amor e dedicação à causa maritimista.

À família enlutada e amigos, o Club Sport Marítimo, na pessoa do presidente Carlos Pereira, deixa a sua mais sentidas condolências.”

Também o CD Nacional emitiu um comunicado em que manifesta pesar pela morte de “um elemento que contribuiu de forma decisiva para a subida da equipa sénior de futebol do cube da III para a II Divisão Nacional”.