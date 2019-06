Morreu ex-presidente da UEFA Lennart Johansson

O sueco Lennart Johansson, antigo presidente da UEFA entre 1990 e 2007, morreu hoje aos 89 anos, anunciou a Federação sueca de futebol.

Em comunicado, a federação indicou que Lennart Johansson morreu hoje aos 89 anos após “uma curta doença”.

“O futebol sueco está de luto. Lennart Johansson morreu”, referiu a federação.

O histórico presidente da UEFA esteve pelo menos uma vez na Madeira, aquando de uma também histórica reunião do Comité Executivo da UEFA, então liderado pelo francês Michel Platini, tendo Johansson sido fotografado à saída da zona VIP do Aeroporto da Madeira na companhia do também ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madaíl. Estávamos a 10 de Dezembro de 2009.