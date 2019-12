Mónaco de Leonardo Jardim empata e falha assalto aos lugares europeus

O Mónaco, treinado pelo madeirense Leonardo Jardim, empatou hoje 0-0 no campo do Angers e falhou a possibilidade de entrar em zona de acesso às competições europeias, na 18.ª jornada da Liga francesa de futebol.

Adrien Silva, Gil Dias e Gelson Martins foram titulares na formação monegasca, num encontro em que as melhores oportunidades pertenceram ao Angers, apesar de a equipa de Leonardo Jardim ter tido mais posse de bola.

Em caso de vitória, o Mónaco teria subido ao sexto lugar e entraria na luta pelas competições europeias, mas acabou por ficar pelo nono, com 25 pontos.

O Nantes subiu provisoriamente ao quarto posto, depois de vencer por 1-0 no campo do Nimes, que é cada vez mais último, com um golo de Louza, aos 28 minutos.

No quinto lugar está agora o Reims, uma das surpresas desta edição da Liga francesa, que foi ao terreno do Toulouse, penúltimo classificado, alcançar um triunfo por 1-0, com Oudin, logo aos nove minutos, a fazer o único golo da partida.

Antes, o Marselha, do treinador português André Villas-Boas, empatou 1-1 no terreno do Metz e poderá terminar a jornada ainda mais longe do líder Paris Saint-Germain.

No campo do antepenúltimo classificado, o Marselha falhou a sétima vitória consecutiva na prova, num encontro em que até chegou ao intervalo em desvantagem no marcador.

Nguette colocou o Metz na frente, aos 40 minutos, e a tarefa da equipa de Villas-Boas podia ter ficado ainda mais complicada aos 53, mas o também senegalês Diallo falhou uma grande penalidade para a equipa da casa.

Lançado na partida pelo técnico português no arranque da segunda parte, o sérvio Radonjic refez a igualdade, aos 70 minutos, e impediu a quarta derrota do Marselha no campeonato.

Com este resultado, a formação de Villas-Boas colocou-se provisoriamente a quatro pontos do Paris Saint-Germain, mas pode terminar a ronda a sete, com menos um jogo, caso os campeões gauleses vençam no domingo no terreno do Saint-Étienne.