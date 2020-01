MIUT 2019 gerou impacto económico de 3,3 milhões de euros na Madeira

A edição 2019 do Madeira Island Ultra Trail (MIUT) derramou na Região um total de 3,3 milhões de euros. No estudo divulgado, esta tarde, no Colégio dos Jesuítas, apurou-se que na edição transacta, entre 1.969 questionários respondidos, o MIUT gerou um impacto económico de aproximadamente 3,3 milhões de euros, na Madeira, à conta do dinheiro despendido por participantes e acompanhantes desses mesmos atletas.

Nesta equação surgem as verbas canalizadas logo à chegada, por via das taxas aeroportuárias, seguindo-se outros indicadores como estadia, aluguer de automóveis, merchadising (só atletas), transportes públicos (só atletas), material desportivo (atletas residentes), alimentação (atletas residentes) e ainda o custo de inscrição na prova. Já se somarmos o valor do clipping ao valor de impacto económico na Região chegamos aos 4,6 milhões de euros.

A iniciativa contou com a apresentação do director da Press Power, Francisco Freitas, start up que congregou e apresentou todos estes dados perante uma plateia composta por várias personalidades, entre elas o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Recorde-se que a 12.ª edição do MIUT decorre a 25 de Abril deste ano.