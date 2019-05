Miguel Silva Gouveia congratulou Carvalheiro pela estreia de uma equipa madeirense no Mundialito de Veteranos

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu, esta tarde, nos Paços do Concelho do Funchal, a equipa de veteranos do CF Carvalheiro, que irá disputar, em Espanha, o XIV Mundialito de Veteranos de futebol, um dos maiores torneios internacionais para este escalão, que reúne 58 equipas de 9 países. A Câmara Municipal do Funchal apoiou a participação da equipa no encontro, sendo esta a primeira vez que uma equipa da Madeira estará presente na competição.

O autarca enalteceu “a determinação do CF Carvalheiro, que vai cumprir agora o sonho antigo de participar nesta competição, num momento importante ao qual o Funchal se associa, pois será a primeira vez que uma equipa de veteranos madeirense irá competir neste torneio mundial.”

“Este é um momento com significado para o Funchal, uma cidade que se tem assumido cada vez mais como amiga do desporto, que reconhece a importância da população manter-se ativa enquanto envelhece, em nome da sua qualidade de vida e da sua saúde, conceitos indissociáveis daquilo que representa a prática desportiva para a sociedade. Continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que o desporto mantenha um lugar de destaque no Funchal.”