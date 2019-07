Messi foi expulso pela segunda vez na carreira

Na partida de atribuição do 3.º e 4.º lugar da Copa América, num encontro que opõe as congéneres da Argentina e do Chile, o jogo fica desde logo marcado pela expulsão de Leonel Messi, à passagem do minuto 38, neste que é o segundo cartão vermelho mostrado a ‘La Pulga’ em toda a sua carreira.

O craque argentino foi expulso pelo árbitro paraguaio Mario Diaz de Vivar, depois de um desentendimento com o chileno Medel, na Arena Corinthians, numa disputa de bola ocorrida na linha de fundo. O médio defensivo chileno ganhou a frente do lance e após um encontrão entre ambos, Medel chegou empurrou o argentino, que abriu os braços e respondeu. O árbitro do Paraguai correu em direcção aos dois e expulsou-os.

Messi só tinha averbado uma expulsão em toda carreira, também ao serviço da Argentina, contra a Hungria, em 2005.