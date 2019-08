Médio brasileiro do Marítimo Fabrício muda-se para futebol turco

O médio brasileiro Fabrício Baiano, do Marítimo, foi emprestado ao Gençlerbirligi por um ano, anunciou hoje o clube que subiu esta época à primeira divisão turca de futebol.

A notícia vem confirmar a informação publicada hoje, na edição impressa do DIÁRIO, frisando a ligação de um ano, por empréstimo, com opção de compra.

Aos 27 anos, Fabrício muda-se para o emblema de Ancara, no qual joga o português Daniel Candeias, após ter realizado um total de 39 partidas pelo Marítimo nas duas últimas temporadas, não tendo jogado esta época.

O médio formado no Vasco da Gama jogou ainda no Brasil no Novo Hamburgo, Macaé e Coritiba antes de chegar a Portugal no verão de 2017.