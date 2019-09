Mayra Santos continua em bom ritmo na travessia Porto Santo-Madeira

A nadadora Mayra Santos continua a um bom ritmo na sua ‘aventura histórica’ da travessia Porto Santo-Madeira a nado,

Denominada por Madeira Islands Ultra Swim a atleta de 40 anos do Clube Naval do Funchal já percorreu mais de metade do percurso ao longo das cerca de oito horas que tem estado no mar, depois de ter saído do ilheu da Cal, no Porto Santo por volta das 7h10 da manhã, rumo à Ponta de São Lourenço.

Mayra Santos procura ser a primeira mulher a conseguir este feito e numa altura em que se celebra os 600 anos dos Descobrimentos do arquipélago da Madeira.