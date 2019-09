Mayra Santos concluiu travessia Porto Santo-Madeira em 12 horas 5 minutos

Passavam pouco das 19h15 quando Mayra Santos completava um feito histórico na sua carreira como nadadora, mas também para a natação madeirense, ao ser a primeira mulher a realizar a travessia entre o ilhéu da Cal, no Porto Santo e a Ponta de São Lourenço na Madeira a nado.

Foi um total de 12 horas e cinco minutos para completar os 42 quilómetros do percurso, e onde a atleta do Clube Naval do Funchal veio mesmo a realizar o tempo que estimava que era entre as 12 e as 14 horas. Depois de quase todo o percurso com boas condições de mar e boas correntes, os últimos quilómetros já bem perto do Caniçal acabou por ser um forte obstáculo, devido à ondulação. Mesmo assim e com muita superação. “tinha tudo que dar certo”, conforme frase proferida pela nadadora antes de iniciar este projecto de águas abertas e que integra o Madeira Island Ultra Swim.