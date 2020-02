Marselha arranca vitória fora contra Lille e consolida 2.ª posição em França

O Marselha saiu hoje vitorioso da deslocação ao terreno do Lille (2-1), um resultado que permite à formação treinada pelo português André Villas-Boas consolidar o segundo posto na Liga francesa de futebol.

O Lille, que contou com os lusos José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches no onze inicial, até se adiantou no marcador, com o jovem avançado nigeriano Victor Osimhen a surgir isolado, após primorosa assistência de Jonathan Bamba, e a marcar o primeiro da partida aos 51 minutos.

Mas o Marselha reagiu e, no espaço de apenas três minutos, deu a volta aos acontecimentos, primeiro, aos 66, beneficiando de um autogolo do moçambicano Reinildo Mandava, que passou pelo futebol português, e, depois, aos 69, com uma oportuna finalização do ponta de lança argentino Darío Benedetto.

Com os três pontos conquistados, o Marselha mantém o segundo lugar na Ligue 1, com 52 pontos em 25 jornadas. Mais, ganhou pontos ao líder Paris Saint-Germain (PSG), que tinha empatado na véspera, ainda que continue longe (10 pontos) do topo do campeonato gaulês. E também dilatou a vantagem sobre o terceiro e o quarto classificados, respetivamente, o Rennes (41 pontos) e o Lille (40 pontos), o adversário de hoje.

Assim, a turma de Villas-Boas parece bem lançada para assegurar um lugar na fase de grupo da Liga dos Campeões da próxima época.

Em sentido oposto, o Lyon está cada vez mais longe dos lugares europeus e somou hoje o quarto encontro consecutivo sem vencer na Ligue 1. Desta feita, empatou em casa com o Estrasburgo a uma bola, apesar de ter estado em vantagem, com os golos a serem anotados por Bertrand Traoré (21) e Kevin Zohi (42).

Nos outros jogos do dia, o Brest bateu em casa o Saint-Étienne por 3-2, e o Reims levou a melhor sobre o Rennes, graças a um golo solitário de El Bilal Touré.

No topo da tabela classificativa em França continua o PSG, com 62 pontos, apesar do empate averbado no sábado na visita ao campo do Amiens (4-4).