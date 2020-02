“Marítimo sempre pautou o seu comportamento por uma postura de integridade”

Em comunicado, publicado no site do clube, Marítimo, reagiu à notícia da edição desta quinta-feira da revista Sábado, onde revela que o Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária (AT) têm cinco megainquéritos abertos por suspeitas de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Há presidentes de clubes, agentes, empresários, empresas e dezenas de jogadores de futebol que estão sob investigação. O Marítimo é um dos clubes mencionados e estão em causa as transferências relacionadas com os jogadores Danilo Pereira, Fransérgio, Raul Silva e Dyego Sousa.

Leia o comunicado na íntegra:

“Face às informações trazidas hoje a público, vem o Marítimo da Madeira Futebol, SAD, esclarecer que sempre pautou o seu comportamento por uma postura de integridade e de acordo com a legislação em vigor, cumprindo, de resto, com os desígnios dos fundadores desta instituição.

O Marítimo da Madeira Futebol SAD mantém, como sempre, total disponibilidade para clarificar todos os aspectos que as autoridades considerarem pertinentes.

Orgulho no passado, empenho no presente e confiança no futuro!”