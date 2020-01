Marítimo rescinde com avançado Luciano Nequecaur

O Marítimo anunciou hoje ter rescindido o contrato com o avançado argentino Luciano Nequecaur, que chegou ao clube da I Liga portuguesa de futebol no verão de 2019.

O ponta de lança, de 27 anos, realizou 10 jogos na equipa principal ‘verde rubra’, mas acabou por não apontar qualquer golo e chegou a acordo com a SAD do Marítimo para terminar o contrato.

“A Marítimo da Madeira Futebol, SAD, agradece o empenho e dedicação que colocou ao serviço do clube e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais ao Luciano Nequecaur”, conclui o comunicado publicado no sítio oficial do emblema madeirense.