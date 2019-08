Marítimo repete o mesmo ‘onze’ e Amir não está no banco de suplentes

Nuno Manta Santos repete, esta tarde, frente ao Desportivo das Aves, o mesmo ‘onze’ que defrontou o Sporting, na 1.ª jornada da I Liga.

Sem surpresas na equipa inicial, a nota de destaque vai para a ausência do iraniano Amir, habitual guarda-redes suplente, que não se senta no banco para este encontro, com o jovem Pedro Mateus a assumir o seu lugar.

Eis o onze inicial do Marítimo: Charles; Nanu, Zainadine, Kerkez, Rúben Ferreira; Edgar Costa, Bambock, Vukovic, Correa; Getterson, Cley.

Suplentes: Pedro Mateus, Lucas Áfrico, Daizen, Barrera, Erivaldo, René Santos, Marcelinho.

A partida tem início às 16 horas deste domingo, na Vila das Aves.