Marítimo moralizado para partida com o FC Porto

O Marítimo visita o FC Porto no sábado, para a 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, motivado após o regresso às vitórias, asseguraram hoje o treinador-adjunto Luís Olim e o defesa Lucas Áfrico.

À margem da visita do clube à Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, em São Vicente, foi lembrada a reviravolta conseguida nos Barreiros, diante do Moreirense, em que os insulares estiveram a perder, por 2-0, e acabaram a ganhar, por 3-2.

“Foi muito boa a vitória e a equipa foi excelente. Não começámos muito bem a partida, mas conseguimos reagir e a vitória foi importantíssima”, destacou Lucas Áfrico, enquanto Luís Olim frisou: “O treino é o primeiro fator para nos dar essa confiança. Naturalmente, quando conseguimos ser bem-sucedidos no jogo, essa crença aumenta e a convicção de que vamos atingir os nossos objetivos também”.

Foi a primeira vez no campeonato desta temporada que o Marítimo marcou três golos num só jogo e Lucas Áfrico lembrou a qualidade do plantel ‘verde rubro’, que esperava estar na disputa pelos lugares de acesso às competições europeias.

“Não marcávamos há alguns jogos, mas os golos surgiram na hora certa. Temos excelentes jogadores no ataque. Sabemos da qualidade deles e temos uma excelente equipa. Podíamos estar a lutar lá em cima, mas, infelizmente, o futebol é assim”, comentou.

A luta acaba por ser pela manutenção, agora com três pontos de vantagem para a zona de despromoção e a margem de erro é nula na antevisão do encontro no Estádio do Dragão, no Porto.

“Nós vamos muito fortes. Sabemos que é um grande desafio, mas vamos lá para pontuar e vamos com toda a força. Temos jogos importantíssimos até ao fim e não podemos perder pontos”, referiu o jogador brasileiro.

Já Luís Olim considera o jogo diante dos ‘azuis e brancos’ como mais uma prova de ‘fogo’ para o conjunto maritimista, numa época em que a I Liga está a provar ser muito balanceada.

“É mais um teste. Estamos num campeonato muito equilibrado, com equipas de grande valor. Tirando, se calhar, os três ‘grandes’ e o Sporting de Braga, que tem tido uma consistência acima das outras, todas as equipas têm tido oscilações no seu rendimento. Estamos agora numa fase positiva e vamos tentar dar sequência, continuando a somar pontos”, afirmou.

O defesa central Lucas Áfrico chegou esta temporada ao Marítimo e até começou como titular indiscutível, mas perdeu esse estatuto no mês de fevereiro, com a ascensão do compatriota Douglas Grolli, que chegou no mercado de transferências de janeiro, assunto que acabou por ser desdramatizado.

“Isso faz parte do futebol e todo o plantel sabe que é assim. Chegaram reforços e isso é importante, o que acaba por aumentar a competitividade no plantel. Eu respeito os meus companheiros e procuro o meu espaço todos os dias”, salientou.

O Marítimo defronta o FC Porto no sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:30.