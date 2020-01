O Marítimo foi esta tarde até à casa do Famalicão empatar por 1-1, depois de passar grande parte do jogo em vantagem. Frente ao 3.º classificado da I Liga, o Marítimo adiantou-se no marcador pelo camaronês Joel Tagueu, à passagem do minuto 22, mas os famalicenses acabaram por empatar no último ‘suspiro’ da partida, aos 90+5, por intermédio de Toni Martinez.

Com este empate, o Marítimo sobe ao 11.º lugar da tabela classificativa, agora com 20 pontos, enquanto o Famalicão soma 31.