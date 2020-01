Marítimo empata com Guimarães de Ivo Vieira

O Marítimo regressou aos jogos em casa no novo ano com um empate a zero ante o Vitória de Guimarães comandada pelo madeirense Ivo Vieira.

A equipa madeirense que procurava regressar a terceira vitória consecutiva na I Liga, depois de ter vencido no primeiro jogo de 2020 em Vila do Conde (1-0 ao Rio Ave) e o último jogo de 2019 (1-0 ao Boavista), desta feita guardou o ponto que o coloca na 11.ª posição ao fim de 16 jornadas com 19 pontos, os mesmos que Boavista, Tondela (-1 jogo) e Vitória de Setúbal.

Na próxima jornada o Marítimo joga em Famalicão contra o 3.º classificado.