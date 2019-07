Marítimo contrata o avançado japonês Daizen Meda

O Marítimo contratou o avançado japonês Daizen Meda, que jogava no Matasumoto Yamaga, actual 17.º e penúltimo classificado da J-League.

O jogador, de 21 anos, é internacional pelo Japão, tendo defrontado o Chile e o Equador na recente Copa América, em que os nipónicos estiveram na condição de emprestados. Refere a imprensa japonesa que o jogador esteve no radar do Barcelona, tendo-se se falado numa possível transferência para jogar na equipa B.

Carlos Pereira, entretanto, confirmou ao DIÁRIO estar o jogador contratado a título de empréstimo, mas com opção de compra.

Daizen Meda deve chegar à Madeira a 22 ou 23 de Julho, sendo nessa altura apresentado à comunicação social. Esta era a surpresa que o presidente do Marítimo tinha reservada para os adeptos na apresentação oficial frente ao Las Palmas, no dia 27 de Julho, mas as noticias saídas na imprensa japonesa e divulgadas ontem à noite no Zero Zero, quebraram esse segredo.

De acordo com Carlos Pereira, o plantel está fechado, a não ser que Nuno Manta encontre ainda uma lacuna grave por preencher.