Mariana Vargem sagra-se vice-campeã na Taça da Europa de Juniores

A jovem madeirense Mariana Vargem conquistou hoje a sua segunda medalha individual em provas internacionais de triatlo. Numa das etapas da Taça da Europa de Juniores, que teve lugar esta manhã na cidade de Bled na Eslovénia a atleta do Clube Naval do Funchal, em representação da selecção portuguesa veio a conquistar um brilhante segundo lugar. De referir que a prova contava com um segmento de natação de 400 metros, 13 quilómetros de ciclismo e 3,3 quilómetros de corrida.

Referência ainda, na prova masculina para o português Alexandre Montez que veio a alcançar um excelente terceiro lugar.