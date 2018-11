Marcos Freitas dá qualificação a Portugal para o Europeu 2019

O atleta madeirense Marcos Freitas garantiu o apuramento de Portugal para o Campeonato da Europa de Equipas - Nantes 2019, ao alcançar o ponto necessário para a qualificação, na derrota sofrida frente à Áustria (1-3).

O madeirense venceu Stefan Fegerl por 3-1 (11-9, 11-7, 9-11 e 11-7), o suficiente para a selecção portuguesa concluir o grupo num dos dois primeiros lugares de acesso directo para o Europeu.

Os seus colegas de selecção, Diogo Carvalho, João Geraldo e André Silva, não conseguiram alcançar qualquer vitória no encontro.

Nesta fase de qualificação, Portugal contabilizou dupla vitória sobre a Hungria (3-1 e 3-0) e duas derrotas com a Áustria (0-3 e 1-3). Com seis pontos, a selecção macional garante vantagem no confronto directo com a Hungria, sendo que a Áustria poderá ser a vencedora do grupo, caso triunfe sobre os húngaros, a 4 de Dezembro próximo.