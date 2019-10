Manchester United renova contrato com jovem avançado Mason Greenwood

O jovem avançado Mason Greenwood, de 18 anos, renovou contrato com o Manchester United até 2023, com mais uma época de opção, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol.

Greenwood chegou a Old Trafford com apenas sete anos e foi promovido esta época ao plantel principal do United, tendo disputado nove jogos e marcado dois golos até ao momento, um dos quais decisivo para a vitória sobre o Astana (1-0), na Liga Europa.

“Sendo adepto do Manchester United desde sempre, jogar pela primeira equipa é um sonho tornado realidade. Quando jogo por este clube, represento toda a formação e quero retribuir a confiança que depositaram em mim”, disse o avançado, em declarações reproduzidas no site oficial do Manchester United.

Mason Greenwood, que é colega do lateral português Diogo Dalot, foi lançado na primeira equipa do United pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer, o qual salientou a “conduta e atitude” do jovem, antes de considerar que o avançado tem “todas as condições para ser um jogador de topo”.