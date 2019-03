Mais de uma centena já se inscreveram na Corrida do Planeta

Mais de uma centena de pessoas já estão inscritas na 6ª edição da Corrida Nocturna do Planeta, uma iniciativa da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) em parceria com a Direção Regional de Juventude e Desporto e a Câmara Municipal do Funchal, que se realizará no próximo dia 30 de Março.

Esta corrida, que foi apresentada esta manhã no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, é uma forma de sensibilizar para as alterações climáticas e, nesse sentido, um euro de cada inscrição reverterá para uma associação de cariz ambiental.

A prova tem como particularidade o facto de decorrer com as luzes do percurso apagadas, numa acção que pretende consciencializar a população para as alterações climáticas. O apagão está previsto entre as 20h30 e as 21h30 e a prova tem uma extensão de 2.900 km, o que a torna acessível a todos e não apenas numa vertente de competição.

Refira-se, por fim, que as inscrições podem ser formalizadas através da ligação https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWNENJJtf9swPCjjO6Z403WcLrcD3CYwJoJuVkPcZm7jMQNg/viewform.