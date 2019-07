Madeirenses continuam a triunfar no Mundial de futebol de Rua

A selecção portuguesa de futebol de rua, somou hoje a sua oitava vitória em outros tantos jogos no Campeonato do Mundo, que se está a realizar em Cardiff, País de Gales.

No terceiro encontro da segunda fase da prova do evento, a equipa das Quinas venceu a selecção da casa com uma goleada por 9-1 com os madeirenses Alexandre Mendonça de Lossan Poquena a estarem novamente em destaque ao apontar dois e um golo, respectivamente.

Portugal que conta ainda com o madeirense Rafael Santos, que assume o cargo de ‘Team Manager’ fecha a segunda fase da prova, no dia de hoje, defrontando o Zimbábue e o Egipto, e está em excelente condições de rumar a grande final.