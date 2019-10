Madeirense Fábio Câmara integra Portugal nos Global Games

Portugal vai estar representado por 31 participantes em seis modalidades da quinta edição dos Global Games de desporto para atletas com deficiência intelectual, anunciou a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD).

Entre os 31 atletas referência para o madeirense do clube Desportivo ‘Os Especiais’ Fábio Câmara que volta a integrar a selecção lusa que foi campeão da Europa em 2018 e contou com o jogador insular.

A Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual (ANDDI) será a representante lusa na prova, com uma comitiva de 45 elementos, espalhados por sete competidores no atletismo, 10 no basquetebol, um no ciclismo, 10 no futsal, dois no remo e um em ténis de mesa.

A equipa de basquetebol é campeã europeia em título, enquanto a de futsal é campeã do mundo, modalidades onde os lusos vão “atacar o ouro”, com luta pelo “maior número de medalhas possíveis” nas modalidades individuais.

Os Global Games vão decorrer pela quinta vez entre sábado e 19 de outubro, numa prova marcada para a cidade australiana de Brisbane.