A jovem madeirense Fabiana Pires foi recentemente convocada para um estágio da selecção nacional de voleibol em sub-16.

A atleta do Club Sports Madeira irá assim marcar presença no estágio da equipa das Quinas já no mês de DEzembro, com o intuito de Portugal preparar a sua participação no jogos WEVZA que terá lugar em França, em Janeiro de 2019.