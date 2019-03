Madeira Sup Challenge promete bons desafios

No próximo sábado, dia 9 de Março, a baía do Funchal volta a receber “uma das provas mais animadas” do calendário regional de Stand Up Paddle. O Madeira Sup Challenge 2019 irá envolver cerca de sete dezenas de praticantes desta modalidade provenientes de seis clubes da Região, nomeadamente, Ludens de Machico, ADRAP, Clube Naval do Seixal, Clube Naval de São Vicente, CTM e Clube Naval do Funchal, que irá participar com cerca de 20 atletas.

A competição promete dinamizar a baía do Funchal com três percursos distintos compreendidos entre a Reserva Natural do Garajau e a Ponta da Cruz. Será neste cenário que os atletas irão percorrer as distâncias de 1.300 metros no caso das categorias de sub-12, 4.000 metros nas categorias de sub-15 e all-around e, por fim, os longos 12.000 metros a serem percorridos pelos atletas da categoria sub-18 e Open.

Em termos de programa a primeira prova terá início às 9h30 para a categoria de sub-12, seguida pela prova de sub-15 às 10h30. Com largada e chegada de todas as provas no Cais 7 (junto ao Pontão de São Lázaro), o Madeira SUP Challenge 2019 termina com as provas da categoria OPEN, Sub 18 e all-around, com sinal de largada previsto para as 11h30.

A entrega de prémios está agendada para as 13 horas juntos às instalações do Clube Naval do Funchal no Centro Náutico de São Lázaro.