Madeira SAD foi à Escola Francisco Fernandes para conferência sobre drogas

A Escola Profissional Francisco Fernandes, promoveu esta manhã, uma conferência para os seus alunos cuja temática foi sobre o uso de drogas. Esta foi uma iniciativa que contou com a participação de vários elementos do plantel do Madeira Andebol SAD. O seu diretor Desportivo, Frederico Machado e ainda os atletas Elledy Semedo, Luís Carvalho e Francisco Martins, reforçaram junto da comunidade escolar a importância de um modo de vida saudável e para consequências negativas do uso de drogas. Esta iniciativa contou com casa cheia e onde os alunos daquela instituição puderam trocar opiniões com o painel convidado.