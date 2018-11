Madeira recebe prova de orientação ‘Funchal City Race’ a 8 e 9 de Dezembro

O evento desportivo ‘Funchal City Race’, na modalidade de Orientação pedestre, decorre na cidade do Funchal nos dias 8 e 9 de Dezembro , encerrando os circuitos de provas urbanas ‘Portugal City Race’ e ‘Euro Tour City Race’. O conceito do evento passa por promover o turismo e o desporto através da modalidade Orientação, na sua vertente urbana, em cidades.

A primeira etapa dia 8 de Dezembro é alusiva aos parques e jardins do Funchal, estando prevista para o dia seguinte, 9 de Dezembro, a descoberta da baixa da cidade do Funchal, percorrendo as suas zonas históricas, monumentos e edifícios emblemáticos.

O Funchal City Race vai reunir cerca de três centenas de inscritos para cada um dos dias do evento, a maior parte dos quais vem de fora da Região.

A apresentação formal do evento está agendada para a próxima quarta-feira, dia 28 de Novembro, às 11 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.