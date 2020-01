Madeira Andebol SAD joga no Porto Santo

A equipa masculina do Madeira Andebol SAD vai realizar no dia 16 de Janeiro, na Ilha do Porto Santo, um jogo treino contra a formação dinamarquesa do Mors Thy Handbold, conjunto que inicia na próxima semana um estágio de uma semana na Ilha Dourada.

Aproveitando a paragem do campeonato nacional por ‘culpa’ da realização campeonato da Europa da modalidade onde está Portugal, os responsáveis madeirenses aceitaram este convite do actual nono classificado da liga dinamarquesa, formação do Mors, que em 2014, participou nas provas europeias, concretamente na Taça EHF.