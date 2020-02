Luís Neto classifica de “vergonhosa” arbitragem em Braga na derrota do Sporting

O defesa do Sporting Luís Neto classificou hoje de “vergonhoso” o desempenho da equipa de arbitragem, no jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, em que os ‘leões’ perderam por 1-0 frente ao Sporting de Braga.

“Saímos para o intervalo com seis amarelos [foram cinco]. Uma coisa incrível. Um árbitro internacional, que diz nas reuniões do jogo que não vai apitar contactos, que vai ter paciência, mostra seis amarelos. Já não se pode falar com ninguém? É uma falta de respeito da equipa de arbitragem durante todo o jogo”, começou por dizer de forma exaltada o defesa central ‘leonino’, em declarações na ‘flash interview’ da SportTV.

Neto prosseguiu classificando de “vergonhosa” a prestação do árbitro Jorge Sousa e dos seus auxiliares, no Estádio Municipal de Braga.

“O Coates fez uma falta aos três minutos e [o árbitro] já estava a dizer que na próxima ia para a rua. Um capitão, isto é uma vergonha. Não pudemos fazer mais faltas na segunda parte. Num jogo desta importância, não pode vir apitar desta forma. É muito fácil bater no Sporting, isto foi uma falta de respeito”, concluiu Neto, um dos sete admoestados do Sporting.

Na primeira parte, além de Coates e Neto, o árbitro Jorge Sousa mostrou cartão amarelo a Ristovski, Battaglia e Wendel, com e Acuña e Vietto a serem advertidos nos segundos 45 minutos.