Liverpool e Bayern em duelo de ‘gigantes’, Ronaldo de volta a Madrid

O duelo entre o vice-campeão europeu Liverpool e o Bayern Munique destaca-se na segunda semana de jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, onde sobressai também o regresso de Cristiano Ronaldo a Madrid.

A cumprir a época mais regular dos últimos anos, o Liverpool não só lidera a ‘Premier League’ (em igualdade com o campeão Manchester City e com menos um jogo), mas sonha também repetir a caminhada até à final de 2018.

Do outro lado, está um Bayern habituado a figurar nas decisões, com quatro meias-finais nos derradeiros cinco anos. Juntos somam 10 títulos de campeões europeus, numa divisão perfeita de cinco para cada clube.

O técnico dos ‘reds’, o alemão Jurgen Klopp, é um profundo conhecedor do adversário destes ‘oitavos’, tendo defrontado o Bayern em 29 jogos (nove vitórias, quatro empates e 16 derrotas) desde 2001, ano em que ingleses e alemães mediram forças pela última vez.

Já Nico Kovac, está a viver a sua época de estreia nos ‘bávaros’, tendo guiado a equipa à vitória no Grupo E, à frente de Ajax, Benfica e AEK.

O historial de resultados denuncia o equilíbrio entre dois colossos, com uma vitória para cada lado e três empates nos cinco duelos realizados.

Porém, Anfield Road costuma ser uma fortaleza contra equipas alemãs, com 14 vitórias em 17 embates. A maior debilidade dos ‘reds’ no jogo desta terça-feira (20 horas) é mesmo a ausência por castigo do central holandês Virgil van Dijk, enquanto o também suspenso Müller é a grande baixa no Bayern.

No dia seguinte tem lugar outro dos maiores confrontos da primeira mão dos oitavos de final, o embate entre Atlético de Madrid e Juventus, finalistas vencidos de quatro das últimas cinco finais da Champions.

Os ‘colchoneros’ perderam em 2014 e 2016, ambas para o Real Madrid, ao passo que a ‘vecchia signora’ foi derrotada em 2015, pelo FC Barcelona, e em 2017, pelo inevitável Real Madrid. Um nome omnipresente nesta história e neste jogo é mesmo o de Cristiano Ronaldo.

O internacional português, de 34 anos, vive a temporada menos prolífica na prova da qual foi o melhor marcador em sete edições (2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), contabilizando somente um golo em cinco partidas.

Todavia, pode, ainda assim, aumentar um recorde que já lhe pertence: o de jogador em actividade com mais encontros dos oitavos de final, ao registar 28, mais dois do que Lionel Messi e Iker Casillas (26).

Este é o primeiro regresso de Ronaldo a Madrid, cidade onde brilhou durante nove épocas pelo Real. Entre 2009 e 2018, defrontou o Atlético em 31 jogos e marcou 22 golos.

No entanto, a equipa de Diego Simeone é um obstáculo complicado, não tendo perdido nos dois desafios anteriores com a ‘Juve’. E ainda é mais feliz no somatório dos jogos com clubes transalpinos, com sete triunfos e dois empates em nove duelos.

Remetidos a um papel mais secundário neste cartaz estão os jogos entre Lyon e Barcelona e entre Schalke 04 e Manchester City.

O conjunto francês recebe os catalães na terça-feira, na expectativa de vencer o poderoso oponente pela primeira vez na sua história (dois empates e quatro derrotas). A missão, que já se adivinha difícil, tornou-se ainda mais complicada com a ausência por castigo do influente Fekir.

Por fim, o Manchester City parte como favorito diante do Schalke 04, adversário que bateu em dois dos três jogos entre os dois clubes.

Os alemães caíram sempre nesta fase nas últimas três épocas, enquanto o City espera voltar a garantir a presença entre os oito melhores, tal como em 2018. O desafio assinala ainda o regresso do extremo alemão Leroy Sané ao estádio que o projectou para o futebol. O jogo está agendado para quarta-feira, às 20 horas.