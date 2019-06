Kathryn Mayorga terá desistido de acusação sobre Cristiano Ronaldo

Kathryn Mayorga, a norte-americana que acusava Cristiano Ronaldo de violação, terá retirado a queixa, segundo a agência noticiosa Bloomberg, citado pelos principais órgãos de informação nacionais.

No caso em concreto, o Correio da Manhã diz que “o processo de acusação de violação que Mayorga levou a cabo contra Cristiano Ronaldo foi retirado”, sendo que a “desistência da queixa chegou ao tribunal estadual do Nevada, em Las Vegas, no passado mês de Maio”.

Refere o CM que “não há ainda informações relativamente a um possível acordo alcançado entre ambas as partes”.

A ex-modelo acusava Ronaldo de a ter forçado a relações sexuais, após se terem conhecido numa discoteca há mais de uma década, acusação que o madeirense sempre negou.

Refira-se que a notícia chega no dia em que Portugal defronta a Suíça para a fase final da Liga das Nações, selecção nacional que é capitaneada por Cristiano Ronaldo.