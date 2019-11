Jovens a partir dos 16 anos já podem inscrever-se no VII Trail de Câmara de Lobos

A ACDJS (Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra) e a ACRE (Associação Cultural e Recreativa do Estreito), promovem, no próximo dia 23 de Novembro, a VII Edição do Trail de Câmara de Lobos.

O evento desportivo, que inaugura o Circuito Regional ‘Trail Madeira’, conta até ao momento com cerca de 600 inscritos. As inscrições terminam no dia 9 de Novembro.

De realçar que esta edição conta com algumas alterações, como é o caso da redução da quantidade de percursos e das distâncias mais longas, de forma a tornar os percursos mais apelativos. Outra alteração é que os jovens com 16 anos ou mais já podem participar no Trail Curto.

O VII Trail de Câmara de Lobos engloba três percursos: Ultra Trail 44km 3200m D+, Trail Longo 24Km 1790m D+ e Trail Curto 12Km 517m D+. A prova mais longa percorre as cinco freguesias do concelho de Câmara de Lobos e ainda com passagens pelos concelhos de São Vicente e Ribeira Brava.

A partida da prova Ultra tem lugar no Centro da Vila do Estreito de Câmara de Lobos, pelas 06 horas, junto à Praça do Mercado Municipal local. O Trail Longo terá como ponto de partida a freguesia do Curral das Freiras, pelas 9 horas, e o Trail Curto na freguesia do Jardim da Serra, às 11 horas, tendo todos os percursos como meta comum o Mercado Municipal do Estreito.