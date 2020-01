José Manuel Rodrigues presidiu à entrega de prémios da Associação de Atletismo da Madeira

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, presidiu, ontem, à entrega de prémios da Associação de Atletismo da Madeira, numa sessão que teve lugar, ao final da tarde, na Sala Rosa do parlamento regional

A Associação, liderada por Policarpo Gouveia, distinguiu, com os galardões de Ouro, Prata e Bronze, os cinco clubes regionais que filiaram o maior número de desportistas na época de 2018-2019 e recebeu, da Federação Portuguesa de Atletismo, o certificado que a consagra a terceira associação desportiva nacional com o maior número de atletas filiados, um total de 1920.

O galardão de ouro foi arrecadado pela Associação Desportiva do Jardim da Serra que somou 292 atletas. A Prata foi entregue à Associação Desportiva de Água de Pena, pelos seus 173 atletas, e ao Grupo Desportivo do Estreito, que totalizou 132. O Clube da Escola do Estreito e o Club Sport Marítimo conquistaram o Bronze, ambos com 98 atletas, prémio também atribuído ao Grupo Desportivo das Corticeiras, que terminou a época com um total de 91 atletas filiados.

“Para nós, é um grande prazer e uma honra sermos recebidos aqui.”, disse o presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Policarpo Gouveia, regozijando-se pelas metas alcançadas ao longo dos anos. “O atletismo, nas últimas duas décadas, tem subido muito sustentadamente. Futebol à parte, somos a modalidade que mais cresceu a nível quantitativo e qualitativo. Temos crescido e feito excelentes resultados no plano nacional e no plano regional. As nossas provas já atingiram uma média de 400 a 500 atletas por prova, praticamente todos os fins de semana, são números muito bons, e isto é fruto do trabalho dos clubes aqui presentes, dos presidentes, dos treinadores, do trabalho voluntário.”, sublinhou, lamentando, contudo, alguma “falta de reconhecimento” por parte da sociedade e recordando que os apoios “são escassos” para uma coletividade que ambiciona “dar o salto”.

O presidente da Assembleia Legislativa não poupou elogios à missão que vem sendo assumida pela Associação de Atletismo da Madeira e pelos atletas madeirenses, relevando o empenhamento de todos em prol do desporto e da sua dignificação, bem como os amplos benefícios que a prática de actividade física promove, quer em termos de saúde quer em termos de cooperação e inclusão social.

“A Associação de Atletismo da Madeira é uma das associações que mais tem incentivado à prática do desporto, e isso é extremamente positivo. Uma pessoa saudável, que pratique desporto, é uma pessoa que dá menos trabalho ao serviço público de Saúde, que gasta menos medicamentos, portanto, o desporto é uma mais-valia.”, afirmou José Manuel Rodrigues, lembrando que as verbas atribuídas pelo Governo regional ao desporto profissional, embora muitas vezes contestadas, são necessárias, uma vez que “é o deporto profissional que arrasta o desporto amador”.

O presidente da Assembleia sublinhou, ainda, o “papel importantíssimo” dos clubes na integração social, já que estes “aglutinam pessoas de vários estratos sociais”, e reforçou que a Assembleia Legislativa, sendo “a casa do povo”, está sempre de portas abertas à comunidade. “Esta casa é vossa, tanto quanto é minha. É a nossa casa, e está sempre aberta às vossas pretensões.”, concluiu. José Manuel Rodrigues aproveitou a oportunidade para desejar a todos os presentes um bom ano e prometeu voltar a patrocinar a Volta à Cidade do Funchal em 2020.

A sessão de entrega de prémios foi antecedida de uma visita guiada à Assembleia Legislativa, sob a orientação de Maria do Carmo Jesus, momento que proporcionou à comitiva, composta por cerca de três dezenas de elementos, entre dirigentes, colaboradores e atletas, ficar a conhecer mais de perto a história, os protagonistas e o actual contexto do parlamento madeirense.