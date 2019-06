O piloto belga Joachim Wagemans, aos comandos de um Peugeot 208 T16 R5, da equipa Autostal Atlantic, foi o primeiro concorrente a formalizar a sua inscrição na edição 2019 do Rali Vinho da Madeira.

Presente na edição do ano passado na Madeira, Wagemans faz equipa com o seu compatriota Francois Geerland.

Também os madeirenses Tiago Neves, em Toyota Yaris RC5, e Bruno Fernandes em Citroen DS3 R3T, já fizeram chegar a sua inscrição junto da Organização do Rali Vinho da Madeira.