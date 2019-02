“Injectámos sangue novo na equipa”, elogiou Petit ao deixar recado a outros jogadores

Um mês depois o Marítimo regressou às vitórias e aos golos. O triunfo (0-1) desta tarde, frente ao Belenenses SAD, deixou o técnico dos verde-rubros, Petit, visivelmente contente, ainda para mais depois de ter procedido a seis alterações no onze maritimista face à partida transacta. Após o jogo, o treinador de 42 anos afirmou na ‘flash interview’ que a equipa insular precisava de “sangue novo” e deixou um alerta para os que hoje não pisaram o relvado do Estádio do Bonfim: é preciso trabalhar bem e ser fiel ao colectivo.

“Queríamos mudar a imagem do último jogo e penso que foi uma vitória merecida. Foi um jogo equilibrado e bem controlado da nossa parte, muitas vezes a dar a iniciativa ao Belenenses para podermos sair em transição, porque sabíamos que tínhamos jogadores fortes nesse sentido. Acho que a vitória sobrou para o nosso lado porque trabalhámos e merecemos. Injectámos sangue novo na equipa com muitas alterações e eles estão de parabéns”, começou por referir Petit aos microfones da Sport Tv, debruçando depois a sua análise sobre as seis surpresas que lançou a jogo.

“São jogadores que estão a trabalhar connosco e nós vamos conhecendo. Os jogadores que chegaram agora estão num nível superior e estão, em termos físicos, dentro daquilo que pretendíamos. Injectámos os miúdos para acrescentar algo, porque têm valor e qualidade e nós estamos atentos à formação do clube, porque há jogadores com qualidade que podem chegar à primeira equipa”, esclareceu o treinador verde-rubro.

Já em relação ao próximo jogo, no Estádio do Marítimo, frente ao Spoting, Petit não quis alongar-se, mas salientou que esta “será uma semana longa” e aquilo que compete agora ao plantel “é trabalhar no dia-a-dia”, estando “comprometidos no trabalho e nas tarefas, sabendo evoluir”.

“Os jogadores que jogaram hoje e aqueles que ficaram estão focados. Todos podem jogar se trabalharem bem, e se forem fiéis àquilo que é o colectivo penso que dificilmente perderemos os jogos. Esta é uma equipa que quer sair desta posição. A vitória é para estes adeptos que estiveram aqui a nos apoiar e também para os que ficaram na Madeira”, concluiu Petit.

Um golo de Leandro Barrera, aos 71 minutos, foi suficiente para ditar a vitória (0-1) do Marítimo frente ao Belenenses SAD, esta tarde, no Estádio do Bonfim, em jogo a contar para a 22.ª jornada da I Liga. Com este triunfo, os verde-rubros dão por terminado um jejum de golos que perdurava desde a última vitória alcançada nos Açores, ante o Santa Clara, a 19 de Janeiro.