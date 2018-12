Grupo Pestana oferece prendas a 600 crianças da Madeira

O Grupo Pestana vai oferecer prendas a 600 crianças, isto na sequência da sua “responsabilidade social” e, consequentemente, aliando as comemorações dos ‘600 anos’ à 60.ª Volta à Cidade.

Dessa forma, o grupo hoteleiro liderado por Dionísio Pestana irá oferecer a 600 crianças sinalizadas, na Madeira, um ‘pack’ composto por uma mochila, caderno, estojo e uma esferográfica. O Instituto de Segurança Social e a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) serão os intermediários da distribuição desse material pelos miúdos mais carenciados.

“Embora já se tenha iniciado o período escolar, estamos no Natal e este é o nosso singelo contributo para que as crianças fiquem mais felizes, basicamente para que tenham um sorriso na cara nesta altura”, mencionou o administrador do Grupo Pestana, Paulo Prada, durante o anúncio desta iniciativa.

Segundo o responsável, o grupo associa-se “de há uns três ou quatro anos a esta parte” à ‘Volta à Cidade’ e “sempre numa vertente solidária”. Nesse sentido, “como estamos a comemorar os 600 anos da descoberta da Madeira e também a 60.ª São Silvestre”, a ideia do administrador foi “ter 600 inscritos e ao mesmo tempo oferecer 600 presentes”.

“Neste momento ainda não temos 600 inscritos. Temos 500 e poucos, mas até ao dia 28 de Dezembro certamente vamos atingir esse número. Oferecemos as inscrições, t-shirts, e ainda a possibilidade das pessoas ganharem estadias. Fazemos isso por gosto e isso não deixa de ter uma responsabilidade social”, enalteceu Paulo Prada.