Griezmann quer ganhar tudo pelo Barcelona

O futebolista francês Antoine Griezmann disse hoje, na chegada ao FC Barcelona, que o seu objetivo no clube é “ganhar tudo”, depois de se ter transferido do Atlético de Madrid.

Já em Barcelona, onde hoje posou pela primeira vez como jogador dos catalães na Loja oficial que o clube tem em Camp Nou, o francês confessou estar muito feliz e até se atreveu a dar uns toques com uma bola.

“Hola culés. Já estic aqui (já cá estou). Visca el Barça (Viva o Barça)”, foram as primeiras palavras de Griezmann, em catalão dedicadas aos adeptos ‘blaugrana’.

Em declarações à Barça TV, o internacional francês disse estar “muito feliz e com muita ambição” ao iniciar a nova etapa profissional.

“Tenho ‘ganas’ em começar a trabalhar com o grupo. Aqui tenho novos desafios, novos objetivos e oxalá possa fazê-lo da melhor maneira possível. O objetivo é ganhar tudo, a Liga, a Taça e a ‘Champions’. Falei com o Samuel Umtiti e com o Ousmane Dembelé [internacionais franceses que representam o FC Barcelona], dos quais sou amigo, e a minha vontade é triunfar com eles”, disse.

A sessão fotográfica na Loja oficial foi o primeiro ato de Griezmann em Camp Nou, onde voltará no domingo para assinar contrato ate 30 de junho de 2024 e ser apresentado à imprensa.

Na próxima segunda-feira, o ex-jogador do Atlético Madrid participará no seu primeiro treino pelo FC Barcelona junto dos restantes jogadores disponíveis do plantel principal, na cidade desportiva Juan Gamper.