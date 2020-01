Gedson Fernandes emprestado ao Tottenham por 18 meses

O médio internacional português Gedson Fernandes vai jogar no Tottenham nos próximos 18 meses, por empréstimo do Benfica, anunciou hoje o clube da liga inglesa de futebol, que fica com opção de compra.

“Estamos deliciados por anunciar que chegámos a acordo para o empréstimo por 18 meses de Gedson Fernades do Benfica, com uma opção para tornar a transferência definitiva”, lê-se no comunicado do clube treinado pelo português José Mourinho.

Gedson Fernandes, de 21 anos, fez toda a sua formação nas ‘águias’ e chegou à equipa principal na última temporada, sagrando-se campeão nacional.

O português, que vai usar a camisola 30 nos ‘spurs’, fez 59 encontros oficiais pela equipa principal do Benfica e marcou três golos.

O excelente início de temporada em 2018/19 valeu-lhe a chamada à seleção portuguesa, estreando-se em 06 de setembro, num particular frente à Croácia.

Esta temporada, o médio perdeu espaço na equipa ‘encarnada’ e atuou em apenas 13 jogos, sete dos quais a titular.