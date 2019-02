Garrafa de cerveja contra Di María dá processo disciplinar ao Manchester United

A UEFA abriu hoje um processo disciplinar ao Manchester United devido ao lançamento de uma garrafa de cerveja para o relvado, na terça-feira, durante o jogo da Liga dos Campeões de futebol contra o Paris Saint-Germain, anunciou o organismo.

No Estádio Old Trafford, em Manchester, a garrafa de plástico foi atirada na direção do argentino Angel Di María, ex-jogador da equipa inglesa, que a apanhou e fingiu beber.

Além da acusação de “lançamentos de objetos”, a UEFA diz que o Manchester United também é citado por “bloqueio de escadas”, e que o processo vai ser analisado pelo comité disciplinar no dia 28 de fevereiro.

O PSG também é visado por um procedimento disciplinar devido a comportamento incorreto dos seus adeptos, nomeadamente “utilização de material pirotécnico”, “lançamento de objetos”, “danos materiais” e “incidentes entre o público”.

O jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões terminou com a vitória do Paris Saint-Germain, por 2-0.