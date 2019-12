‘Funchal City Race’ juntou madeirenses e estrangeiros em prova de orientação

A 2.ª edição do Funchal City Race contou com 188 participantes em dois dias de competição que decorreram na frente mar do Lido na tarde de sábado, e na parte Este do Funchal, na zona velha da cidade, na manhã de domingo. Além dos orientistas madeirenses, a prova contou com 23 participantes visitantes oriundos de cinco países estrangeiros e ainda alguns continentais.

O primeiro dia de competição na disciplina Sprint, decorreu entre o Complexo Balnear do Lido e o Jardim Panorâmico, numa área rica em detalhes urbanos e com um mapa à escala 1:2000, a exigir muita atenção e rapidez nas decisões, com a organização do Clube Aventura da Madeira a disponibilizar 10 percursos diferentes que variavam entre os 1,1km para os escalões de formação e 2,2km para o escalão Elite Masculino.

A segunda etapa do evento decorreu na baixa da cidade do Funchal, com a partida na Rua Direita e Meta na Avenida do Mar junto ao Jardim Almirante Reis. Os percursos de distância média tinham no escalão Elite Masculino a maior distância rectilínea da competição, com 5km, enquanto nos femininos foram 4,1km de orientação explorando os detalhes urbanos do Funchal, com os principais postos de controlo assinalados em monumentos, árvores especiais e detalhes de edificações. A passagem dos participantes concentrou-se na Praça do Carmo, Rua Fernão Ornelas, Mercado, escola secundária Jaime Moniz, zona velha e Jardim do Almirante Reis, existindo 11 percursos diferentes para os diversos escalões desde a formação, com idades inferiores a 10 anos, até aos escalões veteranos, com 75 ou mais anos.

Tiago Aires e Paula Rodrigues vencem escalões Elite

Os vencedores dos escalões Elite após a soma das pontuações obtidas nos dois dias de competição foram os seguintes:

Homens Elite (HE)

1.º Tiago Martins Aires (CMo Funchal) - 1952,05 pontos

2.º Fábio Pereira (CMo Funchal) 1876,92 pontos

3.º Camill Harter (OLG Ortenau) 1812,23 pontos

Damas Elite (DE)

1.º Paula Rodrigues (ACM Madeira) - 1839,62 pontos

2.º Sofia Inácio (CMo Funchal) - 1771,92 pontos

3.º Sónia Silva (GD Estreito) 1719,54 pontos