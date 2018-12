Funchal City Race com atletas de 23 países inscritos

O Funchal vai receber no próximo fim-de-semana as etapas finais dos Circuitos City Race Euro Tour e Portugal City Race.

A organização ficará a cargo do Clube Aventura da Madeira em parceria com o Município do Funchal e Federação Portuguesa de Orientação.

O Circuito Europeu, que teve inicio em maio em Aveiro, passou por Mérida, Ypres, Londres, Roma, Manchester e Girona. A etapa final no Funchal conta com 450 inscritos de vinte e três Países.

A croata Antonija Orlic e o bielorrusso Pavel Krasko, líderes do circuito europeu, marcam presença na etapa do Funchal, assim como a maioria dos possíveis atletas que irão ocupar os três primeiros lugares do ranking final.

Destaque para a participação do Reino Unido com 105 orientistas, Noruega com 33 e Espanha com 28.

Em relação ao circuito nacional, Raquel Ferreira que já é virtual vencedora, também estará presente no evento.