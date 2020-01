FPAK confirma calendário do ‘regional’ de ralis

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) publicou, na sua página oficial na interne,t o calendário do Campeonato da Madeira de Ralis 2020, que confirma na generalidade aquilo que ficou definido na reunião do passado mês de Dezembro entre a entidade federativa, a AMAK e os clubes organizadores de prova.

O calendário, que não inclui o Rali do Porto Santo, prova que era desejada para encerrar a temporada, arranca a 20 e 21 de Março com o Rali de São Vicente, encerrando a 23 e 24 de Outubro, com o Rali do Faial.