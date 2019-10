Fórum Naval debate gestão das emoções no desporto e qualidade do mar da Madeira

O Clube naval do Funchal (CNF) organiza esta sexta-feira, 25 de Outubro, o Fórum Naval, na sua sede, no Funchal. ‘Inteligência Emocional na prática desportiva’ é o primeiro tema a ser abordado com o contributo de Nuno Pestana Pinto, doutorado em Ciências do Desporto, Mestre em Gestão do Desporto e Licenciado em Reabilitação Psicomotora Faculdade de Motricidade Humana. É ainda coordenador de Projectos de Investigação da Direcção Regional de Educação e autor do livro ‘A diáde treinador-equipa desportiva’.

A intervenção de Nuno Pinto está marcada para as 10 horas, sob o tema: ‘Será que a Prática Desportiva aumenta o nível de Inteligência Emocional?’. Seguir-se-á uma mesa redonda com a participação do Professor de Educação Física e Treinador da equipa principal de Natação do CNF, Elmano Freitas, e da Campeã do Mundo de 100 metros mariposa na categoria Master, Susana Sousa Gomes.

A esta conversa, que será moderada por Marcelo Melim, vice comodoro do CNF, junta-se também Miguel Sequeira, pai de Afonso Sequeira, atleta do Naval, para um debate com as diferentes visões da problemática em análise.

A partir das 11h30, o Fórum Naval será dedicado ao mar, sob o tema ‘Lixo Marinho – Pensar global, agir local’. Neste painel, será abordado o impacto do lixo marinho na qualidade do mar, saúde pública e biodiversidade marinha, assim como algumas medidas de intervenção e projectos de investigação em execução. Pedro Sepúlveda, Técnico Superior na Subdireção para os Assuntos do Mar da DROTA e co-líder do grupo de trabalho para o lixo-marinho (ICG-ML) da Convenção OSPAR (Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste) vai apresentar o trabalho desenvolvido nesta convenção sob o título: ‘Lixo-marinho: resposta e ação. O exemplo da Convenção OSPAR’.

João Canning Clode, coordenador do polo MARE – Marine and Environmental Sciences Center, investigador na área das ciências marinhas, formado em biologia e ecologia marinha, biogeografia marinha e invasões marinhas, fará uma palestra sobre ‘Impacto do Lixo marinho em Ecossistemas Marinhos: Enquadramento e a sua Investigação na Madeira’.

O evento tem entrada livre mediante inscrição online. Aos participantes será entregue um certificado de presença.