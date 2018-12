‘Festival de Natação Wos Team’ possui 154 participantes

Realiza-se no próximo sábado, dia 8 de Dezembro, o ‘II Festival Wos Team’ numa organização do Clube desportivo Wos Team em parceria com a Associação de Natação da Madeira.

Este festival realiza-se na Piscina de Santa Cruz e conta com a participação 154 crianças, entre os 5 e os 12 anos, em representação de 10 clubes da Região Autónoma da Madeira (Associação desportiva do Campanário, Associação Desportiva Galomar, Associação Desportiva de Machico, Clube Desportivo Nacional, Clube Desportivo de São Roque, Clube Desportivo Unidos da Camacha, Clube Naval do Funchal, Iate Clube de Santa Cruz, Ludens Clube de Machico e Clube Desportivo Wos Team /anfitrião).

Programa:

- Aquecimento - 15h30 às 15h50

- Actividades - 16h00 às 17h00

“Todos os participantes, treinadores e pais estão convidados a participar no convívio e actividades familiares que terão início imediatamente após o fim do Festival e nas imediações da piscina”, diz em nota de imprensa enviada à redacção.