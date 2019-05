Fernando Santos convoca João Félix e Dyego Sousa para a Liga das Nações

Fernandos Santos anunciou há instantes a lista de convocados da Selecção Portuguesa de Futebol para a Liga das Nações, competição a decorrer entre os dias 5 e 9 de Junho nas cidades do Porto e Guimarães. As opções do seleccionador foram divulgadas na Cidade do Futebol, em Oeiras, e há a destacar a convocatória de João Félix e Dyego Sousa, sendo que André Silva e João Mário são os preteridos das escolhas face aos dois encontros anteriores da Selecção das Quinas, a contar para a qualificação do Euro 2020, frente a Ucrânia e Sérvia.

Portugal defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 5 de Junho, no Porto, enquanto Inglaterra e Holanda disputam no dia seguinte a outra vaga para o jogo decisivo, em Guimarães. A final está agendada para 9 de Junho, no Estádio do Dragão. Antes, realiza-se o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques.

Guarda-redes: Beto, José Sá e Rui Patrício;

Defesas: Cancelo, Nelson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui e Raphael Guerreiro;

Médios: Danilo, Rúben Neves, William, Bruno Fernandes, Moutinho e Pizzi;

Avançados: Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Rafa, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Dyego Sousa e João Félix.