Federação Portuguesa de Natação homenageia Rui Barreto

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, foi homenageado, ontem (dia 19 de Outubro), pela Federação Portuguesa de Natação (FPN), na Gala de Natação Portuguesa 2019.

Na cerimónia que se realizou em Portimão, Rui Barreto foi distinguido, naquele que foi o seu último acto enquanto presidente da Assembleia Geral da Associação de Natação da Madeira (ANM) e primeiro acto oficial enquanto Secretário Regional da Economia, “pelo excelente trabalho desenvolvido enquanto Presidente da Assembleia Geral da ANM, destacando-se a realização de diversos eventos nacionais e internacionais no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal”, realça uma nota da FPN.

Durante os dois mandatos em que presidiu à Assembleia Geral da ANM destaca-se a organização do Campeonato Europeu de Natação Adaptada, em 2016.

Recentemente foi, também, confirmada a realização do Campeonato do Mundo de Natação Adaptada com data marcada para Outubro de 2020, uma organização a cargo da Federação Portuguesa de Natação em parceria com a Associação de Natação da Madeira.

Rui Barreto, que presidia à Assembleia Geral da ANM desde 2015, cessa agora funções.